    Azərbaycan ilə Çexiya Müdafiə nazirlikləri arasında "İkitərəfli hərbi əməkdaşlıq planı" imzalanıb

    • 24 aprel, 2026
    • 13:22
    Azərbaycan ilə Çexiya Müdafiə nazirlikləri arasında İkitərəfli hərbi əməkdaşlıq planı imzalanıb

    Azərbaycan və Çex Respublikalarının Müdafiə nazirlikləri nümayəndələrinin iştirakı ilə "İkitərəfli hərbi əməkdaşlıq danışıqları" keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində keçirilən görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. Eyni zamanda, qarşılıqlı maraq doğuran mövzulara dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb və müxtəlif sahələr üzrə brifinqlər təqdim edilib.

    Danışıqların yekununda tərəflər arasında 2026-cı il üçün "İkitərəfli hərbi əməkdaşlıq planı" imzalanıb.

    Qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunduqdan sonra xatirə fotosu çəkdirilib.

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq Çexiya
    Азербайджан и Чехия подписали План военного сотрудничества на 2026 год
    Azerbaijan, Czechia sign bilateral military co-op plan for 2026

