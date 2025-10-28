Артиллеристы Азербайджана и Сербии провели совместные тактические учения
- 28 октября, 2025
- 17:31
В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Сербии, были проведены совместные тактические учения с участием артиллеристов двух стран.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
В ходе тактических учений в Сербии артиллерийскими подразделениями были выполнены боевые стрельбы из самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня.
На учениях по стрельбе из артиллерийских установок NORA B-52 цели были уничтожены артиллерийским огнем, поставленные задачи были успешно выполнены военнослужащими.
В ходе учений основное внимание было уделено взаимному обмену опытом, повышению знаний и навыков командного состава, полевых и практических навыков личного состава, а также планированию деятельности подразделений во время боевых действий.