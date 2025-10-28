İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan və Serbiya artilleriyaçılarının birgə taktiki təlimi keçirilib

    Hərbi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 17:16
    Azərbaycan və Serbiya artilleriyaçılarının birgə taktiki təlimi keçirilib

    Azərbaycan ilə Serbiyanın Müdafiə nazirlikləri arasında imzalanmış ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən, iki ölkənin artilleriyaçılarının iştirakı ilə birgə taktiki təlim keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Serbiyada keçirilən taktiki təlimdə artilleriya bölmələri tərəfindən özüyeriyən haubitsalardan və yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən döyüş atışları icra edilib.

    NORA B-52 artilleriya qurğularından atəş təlimində hədəflər sərrast artilleriya atışları ilə məhv edilib, qarşıya qoyulan tapşırıqlar hərbi qulluqçular tərəfindən müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib.

    Qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi məqsədilə keçirilən təlimdə əsas diqqət komandir heyətinin bilik və bacarıqlarının, həmçinin şəxsi heyətin səhra və praktiki vərdişlərinin artırılmasına, döyüş əməliyyatları zamanı bölmələrin fəaliyyətlərinin planlaşdırılmasına yönəldilib.

    Azərbaycan və Serbiya artilleriyaçılarının birgə taktiki təlimi keçirilib

    Azərbaycan - Serbiya artilleriya Hərbi təlim
    Foto
    Video
    Артиллеристы Азербайджана и Сербии провели совместные тактические учения
    Foto
    Video
    Azerbaijani and Serbian artillerymen hold joint tactical exercise

    Son xəbərlər

    18:32

    DİN BMCMİ dabaq xəstəliyi əleyhinə saxta dərman hazırlayan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirib

    Hadisə
    18:29

    HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    18:29
    Foto

    MM sədri rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:23
    Foto

    Bakıda Ümumdünya Cüdo Günü ilə əlaqədar "Şəhər turu" həyata keçirilib

    Fərdi
    18:14

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıb

    Futbol
    18:13
    Foto

    Beyləqanda "Zəfər günü milli-dini həmrəyliyin təntənəsi" mövzusunda tədbir keçirilib

    Din
    18:12

    Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilər

    Region
    18:07

    İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənir

    Xarici siyasət
    18:06
    Foto

    "Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti