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    Армянские вооруженные подразделения 16 раз нарушили режим прекращения огня, использовав крупнокалиберные пулеметы

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Гейгельского района

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 16 раз нарушили режим прекращения огня, использовав крупнокалиберные пулеметы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций, расположенных близ села Чилябюрт Тертерского района, Горган, Гараханбейли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гейгельского района. 

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