Армянские вооруженные подразделения 16 раз нарушили режим прекращения огня, использовав крупнокалиберные пулеметы

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 16 раз нарушили режим прекращения огня, использовав крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций, расположенных близ села Чилябюрт Тертерского района, Горган, Гараханбейли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гейгельского района.