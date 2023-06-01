О нас

Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана 1 июня в 09:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Эсрик Джырдахан Товузского ра
Армия
1 июня 2023 г. 14:27
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

1 июня в 09:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Эсрик Джырдахан Товузского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Около 10:00 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Шушинского района, были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Азербайджанской армией приняты адекватные ответные меры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenians fire on Azerbaijani positions 
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub

Другие новости из категории

Пресечена попытка армянских вооруженных формирований проложить путь снабжения в Шуше и Ходжавенде
Пресечена попытка армянских вооруженных формирований проложить путь снабжения в Шуше и Ходжавенде
1 июня 2023 г. 14:32
Министр обороны поручил пресекать любые провокации незаконных армянских вооруженных формирований
Министр обороны поручил пресекать любые провокации незаконных армянских вооруженных формирований
1 июня 2023 г. 12:19
Закир Гасанов: Азербайджан закупит новое современное вооружение и военную технику
Закир Гасанов: Азербайджан закупит новое современное вооружение и военную технику
1 июня 2023 г. 12:09
В армии Азербайджана завершены учебно-методические сборы
В армии Азербайджана завершены учебно-методические сборы
1 июня 2023 г. 12:03
На общевойсковом полигоне азербайджанской армии прошли тактические учения с боевой стрельбой
На общевойсковом полигоне азербайджанской армии прошли тактические учения с боевой стрельбой
31 мая 2023 г. 10:44
МО: Предотвращена установка фортификационных сооружений в Агдаме, Физули, Кяльбаджаре и Лачыне
МО: Предотвращена установка фортификационных сооружений в Агдаме, Физули, Кяльбаджаре и Лачыне
30 мая 2023 г. 19:05
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдаме и Шуше
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдаме и Шуше
30 мая 2023 г. 18:54
Президент: Представители еврейской общины боролись плечом к плечу за территориальную целостность Азербайджана
Президент: Представители еврейской общины боролись плечом к плечу за территориальную целостность Азербайджана
30 мая 2023 г. 15:54
Президент: Современное израильское оборудование позволяет нам модернизировать нашу обороноспособность
Президент: Современное израильское оборудование позволяет нам модернизировать нашу обороноспособность
30 мая 2023 г. 15:38
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
30 мая 2023 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi