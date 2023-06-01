Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

1 июня в 09:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Эсрик Джырдахан Товузского ра

1 июня в 09:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Эсрик Джырдахан Товузского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Около 10:00 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Шушинского района, были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Азербайджанской армией приняты адекватные ответные меры.