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    Анар Эйвазов: Впервые на освобожденных территориях Азербайджана проводятся широкомасштабные учения

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 09:18
    Анар Эйвазов: Впервые на освобожденных территориях Азербайджана проводятся широкомасштабные учения

    В совместных военных учениях "Сила единства – 2026" участвуют более 3 500 военнослужащих.

    Как передает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом заявил начальник Управления пресс-службы и по связям с общественностью Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге, посвященном учениям.

    По его словам, впервые на освобожденных территориях Азербайджана проводятся учения такого масштаба. В ходе учений демонстрируются особенности гибридных войн.

    Эйвазов отметил, что в учениях участвуют военнослужащие Азербайджана, Турции и Узбекистана. Еще девять стран - Иран, Словакия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Пакистан, Туркменистан, Сербия и ОАЭ - участвуют в качестве наблюдателей.

    "В учениях задействованы более 3 500 военнослужащих, 135 беспилотных средств, 76 единиц бронетехники, 94 артиллерийские системы, 27 единиц авиационной техники, 34 системы РЭБ/РЭР/РЛС, 18 средств ПВО, более 8 комплектов инженерной техники и более 25 единиц морской техники", - сказал Анар Эйвазов.

    Военные учения Сила единства – 2026 Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Противовоздушная оборона (ПВО) Освобожденные территории Азербайджана
    Anar Eyvazov: Azad olunmuş ərazilərdə ilk dəfə genişmiqyaslı birgə hərbi təlim keçirilir
    Anar Eyvazov: Some 3,600 servicemen take part in Unity Force – 2026 drills
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