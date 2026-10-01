Анар Эйвазов: Впервые на освобожденных территориях Азербайджана проводятся широкомасштабные учения

В совместных военных учениях "Сила единства – 2026" участвуют более 3 500 военнослужащих.

Как передает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом заявил начальник Управления пресс-службы и по связям с общественностью Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге, посвященном учениям.

По его словам, впервые на освобожденных территориях Азербайджана проводятся учения такого масштаба. В ходе учений демонстрируются особенности гибридных войн.

Эйвазов отметил, что в учениях участвуют военнослужащие Азербайджана, Турции и Узбекистана. Еще девять стран - Иран, Словакия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Пакистан, Туркменистан, Сербия и ОАЭ - участвуют в качестве наблюдателей.

"В учениях задействованы более 3 500 военнослужащих, 135 беспилотных средств, 76 единиц бронетехники, 94 артиллерийские системы, 27 единиц авиационной техники, 34 системы РЭБ/РЭР/РЛС, 18 средств ПВО, более 8 комплектов инженерной техники и более 25 единиц морской техники", - сказал Анар Эйвазов.