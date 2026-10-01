İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Anar Eyvazov: Azad olunmuş ərazilərdə ilk dəfə genişmiqyaslı birgə hərbi təlim keçirilir

    Hərbi
    • 01 oktyabr, 2026
    • 09:08
    Anar Eyvazov: Azad olunmuş ərazilərdə ilk dəfə genişmiqyaslı birgə hərbi təlim keçirilir

    "Birliyin Gücü – 2026" birgə hərbi təlimində 3500-dən çox hərbçi iştirak edir.

    "Report"un Xocavəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu sözləri Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Anar Eyvazov "Birliyin Gücü – 2026" birgə hərbi təlimi ilə bağlı keçirilən brifinqdə deyib.

    O bildirib ki, Azərbaycanda azad olunmuş ərazilərdə ilk dəfə bu miqyasda təlim keçirilir. Burada hibrid müharibələrin xüsusiyyətləri nümayiş olunur.

    A.Eyvazov qeyd edib ki, təlimdə Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbi qulluqçuları iştirak edirlər. Eyni zamanda, 9 ölkə - İran, Slovakiya, Qırğız Respublikası, Tacikistan, Gürcüstan, Pakistan, Türkmənistan, Serbiya və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri müşahidəçi qismində qatılıblar.

    "Təlimə 3500 nəfərdən çox şəxsi heyət, 135-dən çox insansız vasitələr, 80-ə yaxın zirehli texnika, 90-dan çox artilleriya sistemləri, 30-a yaxın aviasiya vasitələri, 30-dan çox REM/REK/RL sistemləri, 20-yə yaxın HHM vasitəsi, 8 dəstdən çox mühəndis texnikası, 30 vahidə yaxın dəniz vasitələri cəlb edilib", - Anar Eyvazov bildirib.

    Anar Eyvazov Birliyin Gücü–2026 hərbi təlimi İşğaldan azad edilmiş ərazilər Türkiyə Cümhuriyyəti Qırğız Respublikası Serbiya Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Xocavənd Hadrut Özbəkistan
    Анар Эйвазов: Впервые на освобожденных территориях Азербайджана проводятся широкомасштабные учения
    Anar Eyvazov: Some 3,600 servicemen take part in Unity Force – 2026 drills
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