ANAMA: С 2020 года на минах подорвались 282 человека, 46 из них погибли

С ноября 2020 года на минах подорвались 282 человека, 46 из них погибли, 236 получили ранения.

С ноября 2020 года на минах подорвались 282 человека, 46 из них погибли, 236 получили ранения.

Как сообщает командированный в Агдам сотрудник Report, об этом журналистам заявил председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам, с 10 ноября 2020 года от мин очищена территория площадью 68 300 га, обнаружены и обезврежены 82 522 мины.

Заместитель спецпредставителя президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), Башир Гаджиев сказал, что от мин очищено 26,2% территории Агдамского, 22,7% территории Физулинского, 3,5% территории Ходжавендского, 15,2% территории Ходжалинского, 15,1% территории Тертерского районов.

По словам Б.Гаджиева, в прошлом году в рамках поездки президента Ильхама Алиева в Агдамский район был заложен фундамент 11 объектов: "Сейчас приоритетными территориями с точки зрения разминирования в Агдамском районе являются села Кянгярли, Сарыджалы, Хыдырлы (вместе с буферной зоной), автодорога Хиндарх-Агдам и другие внутригородские проекты".