Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Али Асадов: Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран

    Армия
    • 13 марта, 2026
    • 11:51
    Али Асадов: Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран

    Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, представляя в парламенте отчет о деятельности Кабинета министров в 2025 году.

    По его словам, в 2025 году бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность увеличились на 23%:

    "Обеспечение суверенитета, территориальной целостности и национальной безопасности страны является одним из основных приоритетов государственной политики. Для этого из государственного бюджета в 2025 году расходы на оборону и национальную безопасность составили 8,1 млрд манатов (на 1,5 млрд манатов, или на 23% больше по сравнению с 2024 годом)".

    Премьер-министр отметил, что в прошлом году отечественными предприятиями было произведено продукции военного назначения на сумму 1,4 млрд манатов:

    "Сегодня Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран. С учетом текущей геополитической обстановки крайне важное значение имеет последовательное внимание к сохранению достигнутых результатов, в том числе к укреплению безопасности, повышению обороноспособности, неприкосновенности границ, защите национальных интересов".

    Али Асадов Отчет Кабинета министров Экспорт оборонной продукции расходы на оборону
    Azərbaycan 20-yə yaxın ölkəyə hərbi təyinatlı məhsullar ixrac edir
    Ты - Король

    Последние новости

    12:03
    Фото

    Baku Steel Company увеличила экспорт в США и Европу в 2025 году

    Бизнес
    12:00

    В Израиле с начала операции против Ирана госпитализированы почти 3 тыс. человек

    Другие страны
    11:55

    Асадов: В Азербайджане в 2026г планируется разминировать более 65 тыс. га земель

    Карабах
    11:55

    В Азербайджане освоено 99,99% средств на ликвидацию ЧС

    Финансы
    11:55

    Али Асадов: Суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана надежно обеспечены

    Внутренняя политика
    11:54

    Марк Карни: Канада вложит почти $26 млрд в новые военные базы в Арктике

    Другие страны
    11:52

    Али Асадов: Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $91 млрд

    Финансы
    11:52

    Страховой сектор Азербайджана вырос на 4% в 2025 году

    Финансы
    11:51

    Али Асадов: Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран

    Армия
    Лента новостей