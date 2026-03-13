İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycan 20-yə yaxın ölkəyə hərbi təyinatlı məhsullar ixrac edir

    Hərbi
    • 13 mart, 2026
    • 11:27
    Azərbaycan 20-yə yaxın ölkəyə hərbi təyinatlı məhsullar ixrac edir

    Bu gün Azərbaycan 20-yə yaxın ölkəyə hərbi təyinatlı məhsullar ixrac edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov parlamentdə hökumətin 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatını təqdim edərkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2025-ci ilin dövlət büdcəsində də müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri artırılıb:

    "Bu, ölkəmizin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün və milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasının dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri olduğunu nümayiş etdirir. Bu məqsədlə 2025-ci ilin dövlət büdcəsindən müdafiə və milli təhlükəsizlik xərclərinə 8.1 milyard manat vəsait ayrılıb (2024-cü illə müqayisədə 1.5 mlrd. manat və ya 23% çox)".

    Baş nazir qeyd edib ki, ötən il 1,4 milyard manat dəyərində hərbi təyinatlı məhsul istehsal edilib:

    "Bu gün Azərbaycan 20-yə yaxın ölkəyə hərbi təyinatlı məhsullar ixrac edir. Mövcud geosiyasi şərait nəzərə alınaraq, əldə olunmuş nəticələrin qorunmasına, o cümlədən təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə, müdafiə qabiliyyətinin artırılmasına, sərhədlərin toxunulmazlığına, milli maraqların müdafiəsinə bundan sonra da ardıcıl diqqətin göstərilməsi olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir".

    Əli Əsədov Nazirlər Kabineti Milli Məclis

    Son xəbərlər

    11:39

    Sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası və Böyük Qayıdışa dair II Dövlət Proqramının layihəsi Prezidentə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    11:39

    Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış qiymətli kağızların ümumi dəyəri 21 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    11:38

    Azərbaycanın sığorta sektoru ötən il 4 % böyüyüb

    Maliyyə
    11:37

    Murat Kurum: Azərbaycan COP29-da sədrliyi ilə dünyanın gözləmədiyi uğuru ortaya qoydu

    COP29
    11:37

    Azad edilmiş ərazilərdə ötən il 154 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib

    Biznes
    11:36

    Bakıda ötən il yeni metrostansiyaların inşasına ayrılmış vəsaitin məbləği açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:35

    Gülər Paşayeva: "Ənənəvi rəqəmsal biliklər artıq maliyyə sektoru üçün kifayət etmir"

    Maliyyə
    11:35

    FHN ötən il vətəndaşlar üçün 29 fərdi yaşayış evi tikərək təhvil verib

    İnfrastruktur
    11:34

    Azərbaycan ötən il ərzaq təhlükəsizliyinə 504 milyon manat xərcləyib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti