​Аккредитованные в Азербайджане военные атташе посетили военную базу Военно-морских сил

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденного министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым ежегодного плана деятельности, 5 ноября аккредитованные в нашей стране военные атташе побывали на базе Военно-морских сил.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Гостей встретило руководство Военно-морских сил. Вначале они посетили установленный перед штабом воинской части памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

Военным атташе представили общий брифинг о Военно-морских силах и истории создания, гостям дали обширную информацию.

Посетившие штаб и военные корабли атташе ознакомились с находящейся на вооружении военной техникой и условиями, созданными для личного персонала.

Гости остались довольны условиями, созданными в матросских столовых, общежитиях, комнатах для занятий, бане и прачечной.

В заключение военные атташе выразили руководству министерства обороны признательность за организацию мероприятия на высоком уровне.