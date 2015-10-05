​Аккредитованные в Азербайджане военные атташе ознакомились с авиабазой ВВС страны

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым ежегодному плану деятельности, сегодня аккредитованные в Азербайджане военные атташе побывали на авиабазе Военно-воздушных сил.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Сначала для военных атташе из 15 государств организовали общий брифинг о военной части и об истории ее возникновения. На авиабазе гости ознакомились с созданными для личного состава условиями, летным составом и техническим персоналом, побывали в солдатской столовой, общежитии и комнатах для занятий. Гости также ознакомились с военной техникой, проследили за тренировочным процессом личного состава.

Пообедавшие в офицерской столовой военные атташе ознакомились с созданными в военной части условиями и выразили удовлетворенность уровнем боевой готовности и образования.

Гости поблагодарили руководство министерства обороны за организацию визита на высоком уровне.