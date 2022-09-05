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Агентство по разминированию Азербайджана представило новый логотип

Агентство по разминированию Азербайджана представило новый логотип inin yeni loqosu təqdim olunub
Армия
5 сентября 2022 г. 13:04
Агентство по разминированию Азербайджана представило новый логотип

Состоялась презентация нового логотипа Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Как сообщает Report, на мероприятии было отмечено, что перед Агентством стоят новые стратегические цели.

"После победы нашей армии в Отечественной войне Агентство координирует деятельность по очистке от мин, неразорвавшихся боеприпасов, взрывчатых веществ и остатков взрывчатых веществ территорий, освобожденных от оккупации и пострадавших от войны. ANAMA готовится к "Великому возвращению" с логотипом, отражающим новую миссию Агентства", - было сказано на презентация нового логотипа ANAMA.

Новое лого, состоящее из восьмигранной звезды, как символа созидания, новизны, вечности, отражает создание инноваций, достижение новых целей. Круг в центре восьмигранной звезды отражает стабильность и единство государства и гражданина. Синий цвет символизирует мирное небо над головой, спокойствие, созидание. Объединение этих элементов означает “Великое возвращение”.

Мероприятие прошло с участием представителей аккредитованных в Азербайджане посольств и международных организаций, руководящих лиц Агентства, а также представителей СМИ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMinatəmizləmə Agentliyinin yeni loqosu təqdim olunub

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