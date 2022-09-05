Агентство по разминированию Азербайджана представило новый логотип

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Состоялась презентация нового логотипа Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Как сообщает Report, на мероприятии было отмечено, что перед Агентством стоят новые стратегические цели.

"После победы нашей армии в Отечественной войне Агентство координирует деятельность по очистке от мин, неразорвавшихся боеприпасов, взрывчатых веществ и остатков взрывчатых веществ территорий, освобожденных от оккупации и пострадавших от войны. ANAMA готовится к "Великому возвращению" с логотипом, отражающим новую миссию Агентства", - было сказано на презентация нового логотипа ANAMA.

Новое лого, состоящее из восьмигранной звезды, как символа созидания, новизны, вечности, отражает создание инноваций, достижение новых целей. Круг в центре восьмигранной звезды отражает стабильность и единство государства и гражданина. Синий цвет символизирует мирное небо над головой, спокойствие, созидание. Объединение этих элементов означает “Великое возвращение”.

Мероприятие прошло с участием представителей аккредитованных в Азербайджане посольств и международных организаций, руководящих лиц Агентства, а также представителей СМИ.