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В Минобороне рассказали о работе по приведению Азербайджанской армии в соответствие с турецкой моделью

В Минобороне рассказали о работе по приведению Азербайджанской армии в соответствие с турецкой моделью В Министерстве обороны рассказали о работе по приведению Азербайджанской армии в соответствии с моделью Вооруженных сил Турции.
Армия
29 декабря 2021 г. 17:12
В Минобороне рассказали о работе по приведению Азербайджанской армии в соответствие с турецкой моделью

В Министерстве обороны рассказали о работе по приведению Азербайджанской армии в соответствии с моделью Вооруженных сил Турции.

Как сообщает Report, заместитель начальника пресс-службы министерства полковник-лейтенант Анар Эйвазов отметил, что для перехода Азербайджанской армии на новый этап развития в соответствии с моделью современных армий были усовершенствованы организационно-штатная структура, создано командование Сухопутных войск и новое военное объединение.

По его словам для повышения уровня оперативной и боевой готовности дислоцированных на освобожденных территориях подразделений, а также для выполнения боевых задач в специальных условиях созданы оперативные воинские части (коммандос): "Было обеспечено прохождение соответствующих курсов подготовки коммандос в Турции. Этот процесс продолжается и сейчас".

"На основе анализа опыта, полученного в Отечественной войне, разрабатываются новые боевые инструкции с учетом модели Вооруженных сил Турции. Привлечение значительного числа военнослужащих на курсы, организованные с участием офицеров Вооруженных сил Турции, подняло подготовку специалистов на новый уровень", - подчеркнул А.Эйвазов.

Также А.Эйвазов сказал, что предусматривается участие азербайджанских военных в двусторонних учениях с Турцией, в рамках программ НАТО, в том числе в “Международных армейских играх”.

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Версия на английском языке MoD on bringing Azerbaijani army in line with Turkish model
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Türkiyə modelinə uyğunlaşdırılması istiqamətində görülən işlər açıqlanıb

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