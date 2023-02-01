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Замминистра: Условия кредитования невыгодны для подавляющего большинства фермеров

Замминистра: Условия кредитования невыгодны для подавляющего большинства фермеров Существующие в Азербайджане условия кредитования по различным причинам совершенно невыгодны для подавляющего большинства фермеров.
АПК
1 февраля 2023 г. 11:32
Замминистра: Условия кредитования невыгодны для подавляющего большинства фермеров

Существующие в Азербайджане условия кредитования по различным причинам совершенно невыгодны для подавляющего большинства фермеров.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова заявила во время выступления на II форуме по агробизнесу.

Она подчеркнула, что в настоящее время за счет средств государства обеспечивается финансирование сельскохозяйственного сектора на льготных условиях через уполномоченные кредитные организации Агентства аграрного кредитования и развития (AKİA): "В то же время в последние годы увеличились инвестиции в аграрную сферу, особенно за счет негосударственных источников. Доля негосударственных источников в инвестировании в эту сферу превысила долю государственного сектора".

Гадимова добавила, что основную часть кредитов аграрно-перерабатывающим отраслям составляют льготные кредиты за счет государственного бюджета, которые в основном направлены на инвестиционные цели: "Взамен сельхозпроизводителям необходимы большие объемы оборотных средств для осуществления своей деятельности в соответствии с агротехническими нормами".

Она подчеркнула, что освобождение оккупированных земель создало возможности для восстановления и развития сельского хозяйства в стране: "Включение новых территорий в севооборот увеличит производство продукции, плодородные земли региона будут способствовать росту производства зерна, овощей и фруктов, дадут толчок развитию животноводства. Важные инфраструктурные проекты, реализуемые в настоящее время на освобожденных территориях, также будут поддерживать развитие сельского хозяйства”.

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Версия на английском языке Lending conditions unfavorable for vast majority of farmers - deputy minister
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Kredit şərtləri fermerlərin böyük əksəriyyəti üçün əlverişli deyil"

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