Замминистра сельского хозяйства Грузии посетит Азербайджан

Заместитель министра сельского хозяйства Грузии Соломон Павлиашвили в ближайшие дни посетит Азербайджан.

Заместитель министра сельского хозяйства Грузии Соломон Павлиашвили в ближайшие дни посетит Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил заведующий сектором Министерства сельского хозяйства Тогрул Гафарбейли.

По его словам, цель визита - участие в 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке (Caspian Agro) и 28-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan), которая пройдет 17-19 мая в Baku Expo Center.

"Указанные выставки ежегодно посещают высокопоставленные иностранные официальные лица", - отметил он.