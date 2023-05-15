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Замминистра сельского хозяйства Грузии посетит Азербайджан

Замминистра сельского хозяйства Грузии посетит Азербайджан Заместитель министра сельского хозяйства Грузии Соломон Павлиашвили в ближайшие дни посетит Азербайджан.
АПК
15 мая 2023 г. 12:08
Замминистра сельского хозяйства Грузии посетит Азербайджан

Заместитель министра сельского хозяйства Грузии Соломон Павлиашвили в ближайшие дни посетит Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил заведующий сектором Министерства сельского хозяйства Тогрул Гафарбейли.

По его словам, цель визита - участие в 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке (Caspian Agro) и 28-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan), которая пройдет 17-19 мая в Baku Expo Center.

"Указанные выставки ежегодно посещают высокопоставленные иностранные официальные лица", - отметил он.

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Версия на английском языке Georgia’s deputy minister of agriculture to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Azərbaycana gələcək

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