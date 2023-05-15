Замминистра сельского хозяйства Грузии посетит Азербайджан

Заместитель министра сельского хозяйства Грузии Соломон Павлиашвили в ближайшие дни посетит Азербайджан.
Как передает Report, об этом сообщил заведующий сектором Министерства сельского хозяйства Тогрул Гафарбейли.
По его словам, цель визита - участие в 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке (Caspian Agro) и 28-й Азербайджанской международной выставке пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan), которая пройдет 17-19 мая в Baku Expo Center.
"Указанные выставки ежегодно посещают высокопоставленные иностранные официальные лица", - отметил он.