    АПК
    • 31 октября, 2025
    • 14:37
    Выручка Азерпамбыг от экспорта сократилась почти на 29%

    ООО "Азерпамбыг Аграрно-Промышленный Комплекс" в январе-сентябре текущего года экспортировало продукцию на сумму $30,3 млн.

    Как сообщает Report, об этом сообщается в октябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Согласно данным, это на 28,9% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года.

    Напомним, что за 9 месяцев экспорт по ненефтяному сектору Азербайджана увеличился на 7,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $2,6 млрд.

    Напомним, что "Азерпамбыг" был создан в 2018 году. Компания занимается производством, заготовкой, переработкой хлопка и продажей продуктов переработки (хлопковое волокно, технические семена, хлопковое масло, вспомогательные продукты, хлопковый жмых и др.). В состав общества входят 6 хлопкоперерабатывающих заводов (Ширван, Саатлы, Агджабеди, Бейляган, Барда, Билясувар), 7 пунктов производства и заготовки хлопка (Сабирабад, Имишли, Сальян, Агдам, Тертер, Гёранбой и Уджар), Опытно-испытательное хозяйство, расположенное в Билясуварском районе. На Ширванском хлопкоперерабатывающем заводе имеется цех по производству масла из технических семян.

    "Azərpambığ"ın ixrac gəlirləri 29 %-ə yaxın azalıb
    Azerpambig's export revenues drop by almost 29%

