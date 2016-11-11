В грузинских регионах компактного проживания азербайджанцев за выявленные у скота заболевания компенсация не выдается - РАССЛЕДОВАНИЕ

Тбилиси. 11 ноября. REPORT.AZ/ В последние дни в грузинских регионах компактного проживания азербайджанцев зафиксированы случаи заражения крупного рогатого скота инфекционными заболеваниями. Некоторые животные вылечиваются, те же, спасти которых не удается, уничтожаются. При этом хозяевам скота не выдается никакой компенсации, что приводит к некоторым недовольствам.

Как сообщил житель села Кепенекчи Болнисского района Хаджимурад Талыбов, по требованию ветеринара больной скот забивается в специальных местах: "В то время, как на рынках говядина стоит 9-10 лари (GEL), в некоторых случаях нам выдается 4,5 лари, что нас не устраивает. Государство должно выдавать компенсацию".

По словам жительницы района Пуззы Будаговой, хотя при покупке животных за два поголовья крупного рогатого скота она заплатила 2 000 лари, после забоя заразившихся бруцеллезом животных ей выдали 900 лари.

Им сказали, что владельцы частных хозяйств и фермеры могут забить больной скот только под непосредственным контролем ветеринаров.

В заявлении Report заместитель министра сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили сказал, что выдача в подобных случаях компенсации не предусматривается законом и другими нормативными актами: "Грузия уделяет продовольственной безопасности особое внимание. Согласно заключенному с Евросоюзом контракту, чистота растений, продуктов животного происхождения и продовольственная безопасность постоянно находятся в центре внимания.

В связи с этим подготовлены охватывающие 2016-2018 и 2016-2020 годы госпрограммы. Государство намерено до 2018 года добиться создания на территории страны здоровой среды и продовольственной безопасности. Это также является обязательством, взятым нами перед Евросоюзом".

По его словам, периодически у всех животных на территории страны берутся анализы крови, в лабораториях проводятся обследования: "Больной скот либо лечится, либо уничтожается. Все это осуществляется за государственный счет. Бруцеллез был выявлен во всех регионах страны, в том числе в местах компактного проживания азербайджанцев - Марнеули, Гардабани, Дманиси, Болниси и пр. Больной скот вывозится в определенные места и принимаются необходимые меры".

Г.Цопурашвили отметил, что невыдача населению компенсаций может привести к некоторому недовольству: "Выдача компенсаций у нас не предусмотрена. Все граждане, в том числе и азербайджанцы, должны страховать свой скот. С 2014 года ведется специальная агитация и пропаганда касательно страхования животных, частных хозяйств и посевных площадей. Очень жаль, что большая часть населения не торопится страховать свое имущество, хозяйство и животных. Для страховки зерновых полей страховые компании возмещают 90% расходов. В других областях эта цифра составляет 70%. Если люди будут страховать скот, они смогут получить 70% от стоимости животных".