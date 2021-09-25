В Баку пройдет Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства

С 20 октября по 7 ноября в Баку пройдет 21-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства, организованная Министерством сельского хозяйства и Общественным объединением "Ассоциация пчеловодов Азербайджана".

С 20 октября по 7 ноября в Баку пройдет 21-я Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства, организованная Министерством сельского хозяйства и Общественным объединением "Ассоциация пчеловодов Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, ярмарка пройдет в Наримановском районе столицы по адресу: улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро “Гянджлик”).

Только пчеловоды, имеющие паспорт COVID-19 или иммунный сертификат, смогут принять участие в ярмарке. Для этого пчеловоды с 00:00 25 сентября до 23:59 29 сентября должны зарегистрироваться на сайте bal.kendden.az. Пчеловоды, чья регистрация подтверждена, получат SMS-уведомления 30 сентября.

В ярмарке примут участие первые 250 зарегистрированных пчеловодов. Для участия в ярмарке каждый пчеловод должен иметь минимум 25 пчелиных семей. На ярмарке пчеловод может выставить на продажу максимум 400 кг меда. Участие в ярмарке стоит 150 манатов.