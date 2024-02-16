В Азербайджане проводятся работы по созданию 24 агропарков

В настоящее время в 22 районах Азербайджана проводятся работы по созданию 24 агропарков на площади 66 тыс. гектаров.

В настоящее время в 22 районах Азербайджана проводятся работы по созданию 24 агропарков на площади 66 тыс. гектаров.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Сеймур Адыгёзалов сказал на пресс-конференции.

"На сегодняшний день на площади 58,6 тыс. га функционируют 22 агропарка, а в двух агропарках ведутся строительно-монтажные работы. 6 агропарков специализируются на животноводстве, 6 - на плодоводстве, 11 – на сельском хозяйстве и один – на сортировке, упаковке и логистике. Общая проектная стоимость агропарков составляет 1,2 млрд манатов. Кроме того, с целью создания или расширения деятельности агропарков была оказана государственная поддержка в размере 147 млн манатов", - сказал он.

По его словам, на создание 14 агропарков по сей день Фонд развития предпринимательства выделил 131 млн манатов льготных кредитов, а 18 агропарков, которым были выданы документы на стимулирование инвестиций, получили льготы в размере 16,1 млн манатов.