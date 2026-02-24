В Азербайджане нацелены на повышение экономической эффективности хлопководства

В Азербайджане обсуждены меры по повышению экономической эффективности хлопководства.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

Министр отметил, что хлопководство имеет стратегическое значение для страны с точки зрения индустриализации и наращивания ненефтяного экспорта. В онлайн-встрече на тему "Развитие хлопковой промышленности в Азербайджане" приняли участие министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов и главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов.

"В ходе обсуждений были рассмотрены существующие вызовы в отрасли и пути их решения. Мы подчеркнули возможности повышения экономической эффективности хлопководства, углубления цепочки создания стоимости в производстве хлопка в целях содействия занятости в регионах, создания новых производственных мощностей, перехода к производству промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью, совершенствования существующей инфраструктуры и деятельности компаний, работающих в данной сфере", - написал Джаббаров.