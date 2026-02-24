İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda pambıqçılığın iqtisadi səmərəliliyinin artırılması hədəflənir

    ASK
    • 24 fevral, 2026
    • 16:18
    Azərbaycanda pambıqçılığın iqtisadi səmərəliliyinin artırılması hədəflənir

    Azərbaycanda pambıqçılığın iqtisadi səmərəliliyinin artırılması müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Pambıqçılıq ölkəmiz üçün sənayeləşmə və qeyri-neft ixracının artırılması baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov və Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin baş icraçı direktoru Ruslan Əlixanovla birlikdə iştirak etdiyimiz "Azərbaycanda pambıqçılıq sənayesinin inkişafı" mövzusunda onlayn görüşdə pambıqçılığın inkişafı sahəsində mövcud çağırışları və onların həlli yollarını müzakirə etdik. Pambıqçılığın iqtisadi səmərəliliyinin artırılması, regionlarda məşğulluğun təşviqi məqsədilə pambıq istehsalında dəyər zəncirinin dərinləşdirilməsi, yeni istehsal güclərinin qurulması, yüksək əlavə dəyər yaradan sənaye məhsullarının istehsalına keçid, mövcud infrastrukturun və bu sahədə çalışan şirkətlərin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi imkanlarını vurğuladıq", - deyə o qeyd edib.

    Mikayıl Cabbarov pambıqçılıq
    В Азербайджане нацелены на повышение экономической эффективности хлопководства

    Son xəbərlər

    17:01

    Azərbaycanda "Əlavə dəyər vergisi üzrə gömrük borcunun məbləğinin hesablanması Qaydası" dəyişib

    Biznes
    17:01

    Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri Cenevrədə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:01

    Nazirlər Kabineti Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu barədə qərar verib

    Maliyyə
    16:54

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" təxirə salınmış oyunda "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    16:54

    Azərbaycan İran ilə nəqliyyat sahəsində yol xəritəsinin hazırlanmasını razılaşdırıb

    İKT
    16:50

    Zelenski: Aİ-dən 90 milyard avroluq kredit Ukraynanın təhlükəsizliyinin real təminatıdır

    Digər ölkələr
    16:42
    Foto

    Arif Ağayev: "Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir"

    İnfrastruktur
    16:40

    Nikoloz Samxaradze: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma regionun mənzərəsini sabitləşdirir

    Xarici siyasət
    16:39

    Orban: Ukraynadan "Drujba" vasitəsilə neft tədarükünün bərpasını gözləyirik

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti