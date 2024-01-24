В Азербайджане ведется работа по защите карабахских сортов винограда от присвоения другими странами

В Азербайджане ведется работа по предотвращению присвоения другими странами карабахских сортов винограда

В Азербайджане принимаются меры для предотвращения присвоения другими странами местных сортов винограда, в том числе редких карабахских сортов.

Об этом Report сообщил директор Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия при Минсельхозе Вугар Салимов.

Он отметил, что с 2023 года при институте функционирует Шамахинский центр виноградарства: “В этом центре уже производятся устойчивые к вредителям винограда – филлоксерам саженцы из местных технических сортов, которые соответствуют мировым стандартам. В прошлом году в центре было произведено до 280 тысяч устойчивых к филлоксерам саженцев”.

Салимов подчеркнул, что технические сорта играют важную роль в производстве местных винных брендов: “В Шамахинском центре виноградарства впервые были произведены саженцы местных технических сортов винограда, таких как "Баяншира", "Мелейи", "Медресе", "Хиндогны", "Ширваншахы". Это придаст импульс развитию экспорта национальных брендов”.

По его словам, виноградарство и виноделие в Азербайджане являются приоритетными отраслями, приняты несколько государственных программ по развитию этой сферы.

"В настоящее время реализуется "Государственная программа по развитию виноделия в Азербайджане на 2018-2025 годы". Одна из поставленных целей - расширение виноградников. В соответствии с госпрограммой в стране закладываются новые, отвечающие современным стандартам виноградники. За год площадь виноградников увеличилась на 7,1%. В прошлом году было собрано 224,5 тыс. тонн продукции, что на 5,6% больше, чем в 2022 году”, - сказал он.

Салимов также отметил, что карабахские редкие сорта винограда воспроизводятся заново: "Институт подписал соглашение о научном сотрудничестве с немецким Институтом селекции винограда Гайльвайлерхоф для изучения генетического разнообразия местных сортов современными методами. В рамках соглашения в 2019 году был проведен молекулярно-генетический анализ 70 образцов местных сортов, в 2022 году - 174 образцов, а в 2023 году - 118 образцов (всего 392). Из них около 30 произрастают в Карабахе и Восточном Зангезуре. Эти работы проводятся с целью выявить чистые генетические профили наших местных сортов, предотвратить их присвоение другими странами".

В результате исследований были составлены полные карты генома, изучены молекулярно-генетические характеристики десятков местных сортов, произрастающих в Карабахе, отметил глава института.