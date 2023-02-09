Ломакина: Усиление фитосанитарных мер придаст импульс развитию сельского хозяйства Азербайджана

Усиление санитарных и фитосанитарных мер придаст импульс развитию сельского хозяйства в Азербайджане.

Усиление санитарных и фитосанитарных мер придаст импульс развитию сельского хозяйства в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом директор Государственной службы защиты растений Латвии Кристине Ломакина заявила на мероприятии, посвященном итогам финансируемого ЕС твининг-проекта.

Она отметила, что сельское хозяйство - одна из главных сфер в стране.

"Данный проект важен тем, что приблизил азербайджанские стандарты к стандартам ЕС. Это улучшит экономические отношения между странами ЕС и Азербайджаном", - добавила К. Ломакина.

По ее словам, в рамках реализованного твининг-проекта "Усиление санитарных и фитосанитарных мер в Азербайджане" проводились тренинги, его участники делились инновациями в этой сфере и IT технологиями.