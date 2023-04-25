Турция с мая вводит пошлины в 130% на импорт пшеницы, кукурузы и ячменя

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому ввозимые в страну пшеница, кукуруза и ячмень будут облагаться пошлиной в размере 130%. Нулевая пошлина на эти товары перестанет действовать с 1 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому ввозимые в страну пшеница, кукуруза и ячмень будут облагаться пошлиной в размере 130%. Нулевая пошлина на эти товары перестанет действовать с 1 мая.

Как передает Report, указ опубликован в Resmi Gazete.

Исключения сделаны для Сингапура: часть продукции из этой страны можно будет ввозить в Турцию с пошлиной в размере 16,2%. Нулевые пошлины будут по-прежнему действовать для Боснии и Герцеговины.

Ранее пошлины на импорт зерна и других сельскохозяйственных товаров составляли 45% для пшеницы, 35% для ячменя и 25% для кукурузы. Однако с началом пандемии в октябре 2020 года Турция сначала снизила пошлины, а затем и вовсе прекратила взимать их.