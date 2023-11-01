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Таджикистан и Азербайджан намерены развивать аграрное сотрудничество

Таджикистан и Азербайджан намерены развивать аграрное сотрудничество Таджикистан и Азербайджан договорились развивать сотрудничество в области сельского хозяйства.
АПК
1 ноября 2023 г. 14:02
Таджикистан и Азербайджан намерены развивать аграрное сотрудничество

Таджикистан и Азербайджан договорились развивать сотрудничество в области сельского хозяйства.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Договоренность в данном направлении было достигнуто в рамках встречи между послом Таджикистана в Баку Илхомом Абдурахмоном и министром сельского хозяйства Азербайджана Меджуном Мамедовым.

На встрече стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя странами, а также перспективы развития сотрудничества в аграрной сфере.

Абдурахмон и Мамедов выразили готовность содействовать развитию двустороннего взаимодействия в области сельского хозяйства.

Профильные ведомства займутся подготовкой кадров, обучением и обменом опытом в области цифровизации сельского хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Tacikistanla aqrar sahədə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək istəyir
Версия на английском языке Tajikistan, Azerbaijan eye developing agricultural co-op

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