СМИ: Украина без участия России начала переговоры о продлении зерновой сделки

Украина начала онлайн-переговоры с партнерами о продлении зерновой сделки.

Украина начала онлайн-переговоры с партнерами о продлении зерновой сделки.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины.

Источник утверждает, что Украина не вела переговоров с Россией, но отметил, что разговаривать с Москвой, скорее всего, будут украинские партнеры.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что дискуссии в связи с истечением 18 марта срока действия зерновой сделки продолжаются, на данный момент никто из участников не отказался от ее продления.

По его словам, организация ведет дискуссии со всеми сторонами, но он не может вдаваться в детали о позициях, с которых выступают стороны.

Официальный представитель генсека ООН не стал комментировать информацию о том, действительно ли обсуждается увеличение количества украинских портов для экспорта продовольствия.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли также заявил о необходимости продления сделки.