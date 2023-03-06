В ООН призвали продлить зерновую сделку любой ценой

Зерновую сделку необходимо продлить любой ценой, если этого не произойдет, мир окажется в опасности.

Зерновую сделку необходимо продлить любой ценой, если этого не произойдет, мир окажется в опасности.

Как передает Report, об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в видеоролике, опубликованном на странице организации в Twitter.

"Срок соглашения по зерну истекает, и оно должно быть продлено любой ценой", - подчеркнул он, указав на серьезные потрясения, с которыми столкнулся мир за последнее время: пандемия коронавируса, климатические аномалии, политические конфликты, землетрясения в Турции и Сирии.

По его словам, если стамбульские соглашения не удастся продлить, планету настигнут массовая дестабилизация, миграция и голод.

Директор программы сообщил, что экспортируемого из Украины зерна может хватить для 400 млн человек. Кроме того, благодаря действию инициативы, продовольственная программа смогла обеспечить продовольствием 36 млн человек.

Ранее сообщалось, что с момента заключения сделки перевезено из украинских портов свыше 481 тыс. тонн пшеницы.

"Зерновая сделка" была заключена в июле прошлого года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Она направлена на выполнение двух задач: содействие вывозу агропродукции из Украины и снятие барьеров с экспорта из РФ.

В ноябре сделку продлили еще на 120 дней, теперь ее срок истекает 18 марта.