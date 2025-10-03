Россия планирует переговоры с Азербайджаном по сотрудничеству в сельском хозяйстве
АПК
- 03 октября, 2025
- 14:27
Россия планирует провести переговоры с Азербайджаном о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.
Как передает Report, об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"Принять предложение Минсельхоза России, согласованное с МИД России, о проведении переговоров о подписании соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики", - говорится в документе.
