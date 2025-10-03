Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Россия планирует переговоры с Азербайджаном по сотрудничеству в сельском хозяйстве

    АПК
    • 03 октября, 2025
    • 14:27
    Россия планирует провести переговоры с Азербайджаном о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

    Как передает Report, об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

    "Принять предложение Минсельхоза России, согласованное с МИД России, о проведении переговоров о подписании соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

    Россия Азербайджан АПК сельское хозяйство соглашение переговоры
    Rusiya Azərbaycanla aqrar əməkdaşlığa dair danışıqlar aparmağı planlaşdırır
    Russia plans talks with Azerbaijan on agricultural cooperation

    Лента новостей