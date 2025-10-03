Rusiya Azərbaycanla aqrar əməkdaşlığa dair danışıqlar aparmağı planlaşdırır
ASK
- 03 oktyabr, 2025
- 14:42
Rusiya Azərbaycanla kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığa dair danışıqlar aparmağı planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiyanın Baş naziri Mixail Mişustinin imzaladığı sərəncamda bildirilib.
"Rusiyanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırılmış, Rusiyanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalanması barədə danışıqların keçirilməsi təklifi qəbul edilsin", - sənəddə vurğulanıb.
