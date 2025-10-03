Rusiya Azərbaycanla aqrar əməkdaşlığa dair danışıqlar aparmağı planlaşdırır

İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    • 03 oktyabr, 2025
    • 14:42
    Rusiya Azərbaycanla kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığa dair danışıqlar aparmağı planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiyanın Baş naziri Mixail Mişustinin imzaladığı sərəncamda bildirilib.

    "Rusiyanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırılmış, Rusiyanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalanması barədə danışıqların keçirilməsi təklifi qəbul edilsin", - sənəddə vurğulanıb.

    Rusiya Azərbaycan kənd təsərrüfatı Mixail Mişustin
    Россия планирует переговоры с Азербайджаном по сотрудничеству в сельском хозяйстве
    Russia plans talks with Azerbaijan on agricultural cooperation

