    • 01 октября, 2025
    • 13:30
    Предприниматель: Иранские продукты выдают за органику из Нахчывана и Ордубада

    На азербайджанском рынке обнаружена тревожная тенденция – продукты питания, импортируемые из Ирана, продаются под видом органической продукции из Нахчывана и Ордубада.

    Как сообщает Report, об этом заявил предприниматель Эмин Алиев во время своего выступления на круглом столе, организованном в рамках Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

    По словам бизнесмена, ситуация вызывает серьезное беспокойство у добросовестных участников рынка. "Эти товары представляются как органические, несмотря на то, что система сертификации органической продукции в Азербайджане еще находится на стадии формирования и не достигла необходимого уровня развития", - подчеркнул Алиев.

    İş adamı: "İrandan gətirilən məhsullar orqanik adı altında təqdim olunur"
    Entrepreneur: Iranian products being passed off as organic from Azerbaijan's Nakhchivan, Ordubad

