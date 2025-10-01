Предприниматель: Иранские продукты выдают за органику из Нахчывана и Ордубада

На азербайджанском рынке обнаружена тревожная тенденция – продукты питания, импортируемые из Ирана, продаются под видом органической продукции из Нахчывана и Ордубада.

Как сообщает Report, об этом заявил предприниматель Эмин Алиев во время своего выступления на круглом столе, организованном в рамках Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

По словам бизнесмена, ситуация вызывает серьезное беспокойство у добросовестных участников рынка. "Эти товары представляются как органические, несмотря на то, что система сертификации органической продукции в Азербайджане еще находится на стадии формирования и не достигла необходимого уровня развития", - подчеркнул Алиев.