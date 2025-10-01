İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İş adamı: "İrandan gətirilən məhsullar orqanik adı altında təqdim olunur"

    • 01 oktyabr, 2025
    • 13:10
    İş adamı: İrandan gətirilən məhsullar orqanik adı altında təqdim olunur

    İrandan Azərbaycana gətirilən məhsullar Naxçıvan və Ordubad məhsulları adı altında bazara çıxarılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iş adamı Emin Əliyev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi (BCAW2025) çərçivəsində təşkil olunmuş "İqlimədavamlı Aqrobiznes: Strategiya, İnvestisiya və Siyasətin Uyğumlaşdırılması" mövzusunda dəyirmi masada bildirib.

    O qeyd edib ki, bu cür hallar narahatlıq doğurur: "Bu məhsullar əsasən orqanik məhsullar adı altında təqdim olunur. Halbuki, Azərbaycanda organik məhsullarla bağlı sertifikatlaşdırma prosesi hələ tam yetərli səviyyədə deyil".

    BCAW2025 Azərbaycan Menecment və İnvestisiya Korporasiyası organik məhsullar
    Предприниматель: Иранские продукты выдают за органику из Нахчывана и Ордубада
    Entrepreneur: Iranian products being passed off as organic from Azerbaijan's Nakhchivan, Ordubad

