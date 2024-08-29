Потребление помидоров населением Азербайджана в 2023 году выросло на 3%

14:10

Потребление помидоров населением в Азербайджане в 2023 году составило 627,36 тыс. тонн, что на 2,9% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Кроме этого, еще 141,081 тыс. тонн помидоров было отправлено на экспорт (снижение на 0,6%), 24,338 тыс. тонн - на производство пищевой продукции (рост на 9,8%), остальное – на прочие цели.

В результате на начало 2024 года в Азербайджане имеется запас помидоров в объеме 132,449 тыс. тонн, что на 2,5% больше, чем на конец 2022 года.

В 2023 году производство помидоров в Азербайджане выросло на 2,3% - до 845,525 тыс. тонн, импорт - на 20,8% до 6,418 тыс. тонн.