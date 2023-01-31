Владанка Андреева: ООН поддерживает развитие сельского хозяйства в Азербайджане

Цель представительства ООН в Азербайджане - это развитие сельских местностей в стране, это важно с точки зрения трансформации деятельности фермеров в лучшую сторону.

Цель представительства ООН в Азербайджане - это развитие сельских местностей в стране, это важно с точки зрения трансформации деятельности фермеров в лучшую сторону.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила в ходе национального форума по аграрным консультациям.

По ее словам, аграрные консультации делают фермеров более готовыми к вызовам, с которыми они сталкиваются, и позволяют повысить уровень пищевой безопасности.

Резидент-координатор подчеркнула, что в этой сфере также огромную роль играют женщины, обеспечение их деятельности также входит в инклюзивное развитие, что имеет огромное значение для ООН.

Владанка Андреева отметила, что ООН активно работает с Азербайджаном в этом направлении, выделяет соответствующие гранты.