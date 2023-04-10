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Объем двусторонней торговли Казахстана с Азербайджаном в сфере АПК составил $146 млн

Объем двусторонней торговли Казахстана с Азербайджаном в сфере АПК составил $146 млн Огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Азербайджана имеется в сфере сельского хозяйства.
АПК
10 апреля 2023 г. 16:55
Объем двусторонней торговли Казахстана с Азербайджаном в сфере АПК составил $146 млн

Огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Азербайджана имеется в сфере сельского хозяйства.

Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления для прессы.

"По итогам прошлого года объем двусторонней торговли продукцией АПК вырос в 3 раза и составил 146 млн долларов. Таким образом, на долю сельского хозяйства сегодня приходится более трети нашего общего товарооборота. Мы отметили важность дальнейшего наращивания взаимных поставок сельхозпродукции", - сказал Токаев.

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Версия на английском языке Kazakhstan-Azerbaijan trade in agriculture revealed
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan və Azərbaycan arasında kənd təsərrüfatı sahəsində ikitərəfli ticarət dövriyyəsinin həcmi 146 milyon dollar olub

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