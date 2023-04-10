Объем двусторонней торговли Казахстана с Азербайджаном в сфере АПК составил $146 млн

Огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Азербайджана имеется в сфере сельского хозяйства.

Огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Азербайджана имеется в сфере сельского хозяйства.

Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совместного с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления для прессы.

"По итогам прошлого года объем двусторонней торговли продукцией АПК вырос в 3 раза и составил 146 млн долларов. Таким образом, на долю сельского хозяйства сегодня приходится более трети нашего общего товарооборота. Мы отметили важность дальнейшего наращивания взаимных поставок сельхозпродукции", - сказал Токаев.