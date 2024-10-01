Ниязи Амирбеков: Рост численности населения негативно сказывается на отдельных отраслях, например сельское хозяйство

С ростом населения увеличивается также и нагрузка на сельскохозяйственную отрасль.

Рост численности населения в целом положительно влияет на экономику стран, однако имеет и отрицательное влияние на отдельные отрасли, например сельское хозяйство.

Как передает Report, об этом сказал исполнительный директор ООО "Agro Dairy" Ниязи Амирбеков на панели в рамках Бакинской климатической недели.

Он отметил, что население Азербайджана уже превышает 10 миллионов человек, что бросает существенный вызов сельскому хозяйству страны.

"Прирост населения на первый взгляд выглядит как благо для отрасли. Они дают огромные возможности для бизнеса, но есть и обратная сторона. Это сокращение и нехватка ресурсов, чему также способствует изменение климата", - сказал он.

Он подчеркнул, что одной из главных задач сельскохозяйственной отрасли является производить больше продукции, при этом минимизировав выбросы парниковых газов в атмосферу.

Амирбеков также подчеркнул, что необходимо модернизировать системы орошения, поскольку вода является слишком ценным ресурсом.