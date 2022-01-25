На освобожденных территориях предусматривается создание аграрных перерабатывающих предприятий

На освобожденных территориях предусматривается создание аграрных перерабатывающих предприятий.

На освобожденных территориях предусматривается создание аграрных перерабатывающих предприятий.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова на конференции в Баку на тему "Роль женского предпринимательства в экономическом развитии Карабаха и Восточного Зангезура".

Она отметила, что это имеет важное значение как с точки зрения более эффективного обеспечения продовольственной безопасности страны, так и с точки зрения обеспечения занятости на освобожденных территориях: "В июне прошлого года по линии Министерства сельского хозяйства впервые был осуществлен перевод пчеловодческих и овцеводческих хозяйств на Кяльбаджарские и Лачинские летние пастбища. Во всех этих хозяйствах женщины также занимались совместной хозяйственной деятельностью."

Заместитель министра подчеркнула, что Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы имеют большой потенциал по различным областям сельского хозяйства: "Как только земли были освобождены, началась деятельность по определению мест с посевным потенциалом, очистке их от мин и посеву".