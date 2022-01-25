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На освобожденных территориях предусматривается создание аграрных перерабатывающих предприятий

На освобожденных территориях предусматривается создание аграрных перерабатывающих предприятий На освобожденных территориях предусматривается создание аграрных перерабатывающих предприятий.
АПК
25 января 2022 г. 13:42
На освобожденных территориях предусматривается создание аграрных перерабатывающих предприятий

На освобожденных территориях предусматривается создание аграрных перерабатывающих предприятий.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова на конференции в Баку на тему "Роль женского предпринимательства в экономическом развитии Карабаха и Восточного Зангезура".

Она отметила, что это имеет важное значение как с точки зрения более эффективного обеспечения продовольственной безопасности страны, так и с точки зрения обеспечения занятости на освобожденных территориях: "В июне прошлого года по линии Министерства сельского хозяйства впервые был осуществлен перевод пчеловодческих и овцеводческих хозяйств на Кяльбаджарские и Лачинские летние пастбища. Во всех этих хозяйствах женщины также занимались совместной хозяйственной деятельностью."

Заместитель министра подчеркнула, что Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы имеют большой потенциал по различным областям сельского хозяйства: "Как только земли были освобождены, началась деятельность по определению мест с посевным потенциалом, очистке их от мин и посеву".

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə aqrar emal müəssisələrinin yaradılması nəzərdə tutulur

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