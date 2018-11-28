На Международном форуме AgTech and Green Energy примут участие 35 иностранных экспертов из около 15 стран

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане пройдет Международный форум по аграрным и зеленым технологиям AgTech and Green Energy.

Об этом сообщили Report в министерстве сельского хозяйства.

Форум, который соберет 35 иностранных экспертов из примерно 15 стран, пройдет при совместной организации министерства сельского хозяйства и министерства энергетики.

Международный форум под лозунгом "Инновации для зеленого будущего" запланирован на 10-11 декабря 2018 года в Университете АДА.

В форуме примут участие предприниматели, венчурные капиталисты, ученые, стартапы и ведущие технологические компании из США, Турции, Израиля, России, Нидерландов, Украины и многих других стран.

Форум будет посвящен будущему энергетики, аграрным технологиям, технологий для аграрной и зеленой энергетики, новым инновационным экосистемам, бизнесу для аграрной отрасли и энергетики и пр.