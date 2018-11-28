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    На Международном форуме AgTech and Green Energy примут участие 35 иностранных экспертов из около 15 стран

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане пройдет Международный форум по аграрным и зеленым технологиям AgTech and Green Energy.

    Об этом сообщили Report в министерстве сельского хозяйства.

    Форум, который соберет 35 иностранных экспертов из примерно 15 стран, пройдет при совместной организации министерства сельского хозяйства и министерства энергетики.

    Международный форум под лозунгом "Инновации для зеленого будущего" запланирован на 10-11 декабря 2018 года в Университете АДА.

    В форуме примут участие предприниматели, венчурные капиталисты, ученые, стартапы и ведущие технологические компании из США, Турции, Израиля, России, Нидерландов, Украины и многих других стран.

    Форум будет посвящен будущему энергетики, аграрным технологиям, технологий для аграрной и зеленой энергетики, новым инновационным экосистемам, бизнесу для аграрной отрасли и энергетики и пр.

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