Минсельхоз подписал с немецкой компанией меморандум о стратегическом сотрудничестве
АПК
- 06 мая, 2026
- 12:54
Министерство сельского хозяйства Азербайджана и немецкая компания John Deere Walldorf International GmbH подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству.
Как сообщает Report, документ подписан в рамках V Форума развития агробизнеса в Бакинском Экспо-центре.
Меморандум предусматривает расширение стратегического сотрудничества в области сельского хозяйства, внедрение инновационных технологий и продвижение современных решений в аграрном секторе.
В рамках мероприятия также состоялась официальная церемония подписания Устава Исламской организации по продовольственной безопасности с Министерством сельского хозяйства.
