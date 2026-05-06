Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Минсельхоз подписал с немецкой компанией меморандум о стратегическом сотрудничестве

    АПК
    • 06 мая, 2026
    • 12:54
    Минсельхоз подписал с немецкой компанией меморандум о стратегическом сотрудничестве

    Министерство сельского хозяйства Азербайджана и немецкая компания John Deere Walldorf International GmbH подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству.

    Как сообщает Report, документ подписан в рамках V Форума развития агробизнеса в Бакинском Экспо-центре.

    Меморандум предусматривает расширение стратегического сотрудничества в области сельского хозяйства, внедрение инновационных технологий и продвижение современных решений в аграрном секторе.

    В рамках мероприятия также состоялась официальная церемония подписания Устава Исламской организации по продовольственной безопасности с Министерством сельского хозяйства.

    Минсельхоз подписал с немецкой компанией меморандум о стратегическом сотрудничестве
    Минсельхоз подписал с немецкой компанией меморандум о стратегическом сотрудничестве
    Минсельхоз подписал с немецкой компанией меморандум о стратегическом сотрудничестве
    Минсельхоз подписал с немецкой компанией меморандум о стратегическом сотрудничестве
    Минсельхоз подписал с немецкой компанией меморандум о стратегическом сотрудничестве
    Минсельхоз подписал с немецкой компанией меморандум о стратегическом сотрудничестве
    Минсельхоз подписал с немецкой компанией меморандум о стратегическом сотрудничестве
    Министерство сельского хозяйства Азербайджана John Deere Walldorf International
    Фото
    KTN ABŞ şirkəti ilə strateji əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb
    Фото
    Azerbaijan's Agriculture Ministry signs strategic cooperation memorandum with German company

    Последние новости

    15:58

    ГНС обнародовала данные по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    15:58

    Трамп назвал условия открытия Ормузского пролива

    Другие страны
    15:57

    Кязымов: ЦБА не видит необходимости в пересмотре ставки по застрахованным вкладам в инвалюте

    Финансы
    15:51

    Али Асадов продлил выплаты надбавок медработникам COVID-пунктов в Баку

    Социальная защита
    15:48

    Глава Европейского шахматного союза высоко оценил организацию Baku Open 2026

    Индивидуальные
    15:46

    Эльнур Солтанов представит Азербайджан на Белградском энергетическом форуме

    Энергетика
    15:42

    Пилота самолета Swiss Air доставили в больницу в Алматы после ЧП на борту

    В регионе
    15:40

    Валех Алескеров призвал инвесторов вложиться в проекты в СЭЗ Алят

    АПК
    15:25

    Талех Кязымов: ЦБА предотвратил чрезмерные заимствования через кредитные карты

    Финансы
    Лента новостей