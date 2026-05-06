Минсельхоз подписал с немецкой компанией меморандум о стратегическом сотрудничестве

Министерство сельского хозяйства Азербайджана и немецкая компания John Deere Walldorf International GmbH подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству.

Как сообщает Report, документ подписан в рамках V Форума развития агробизнеса в Бакинском Экспо-центре.

Меморандум предусматривает расширение стратегического сотрудничества в области сельского хозяйства, внедрение инновационных технологий и продвижение современных решений в аграрном секторе.

В рамках мероприятия также состоялась официальная церемония подписания Устава Исламской организации по продовольственной безопасности с Министерством сельского хозяйства.