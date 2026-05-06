KTN ABŞ şirkəti ilə strateji əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb
- 06 may, 2026
- 12:39
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə ABŞ-nin "John Deere Walldorf International GmbH" arasında strateji əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, sənədə Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən tədbir çərçivəsində imza atılıb.
Memorandum kənd təsərrüfatı sahəsində strateji əməkdaşlığın genişləndirilməsi, innovativ texnologiyaların tətbiqi və aqrar sektorda müasir həllərin təşviqini nəzərdə tutur.
Tədbirdə həmçinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə İslam Ərzaq Təhlükəsizliyi Təşkilatının Nizamnaməsinin rəsmi imzalanma mərasimi də keçirilib.
