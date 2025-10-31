Министр: Важно устранить трудности, возникающие при экспорте азербайджанской продукции в ЕС

Необходимо устранить трудности и бюрократические препятствия при экспорте азербайджанской продукции, включая сельскохозяйственную, через Болгарию в ЕС и третьи страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, об этом заявил министр Меджнун Мамедов на 7-м заседании Азербайджано-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Софии.

Перед заседанием состоялась встреча делегаций под руководством сопредседателей комиссии - Меджнуна Мамедова и министра энергетики Болгарии Жечо Станкова. Стороны обсудили сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, технологий, торговли, инвестиций, пищевой безопасности, охраны окружающей среды, труда, социальной защиты, здравоохранения, культуры и туризма.

Жечо Станков отметил, что Болгария заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном во всех направлениях и назвал Азербайджан стратегическим экономическим партнером. Он подчеркнул значение энергетических связей и важность расширения сотрудничества в контексте диверсификации энергетических источников и маршрутов.

Меджнун Мамедов отметил, что за 30 лет связи между странами успешно развивались и что Азербайджан придает большое значение расширению отношений с Болгарией на основе многопланового сотрудничества. По его словам, существует значительный потенциал для развития отношений во всех сферах.

Он обратил внимание на важность дальнейшей диверсификации торговых отношений и увеличения товарооборота с учетом экономического потенциала двух стран и отметил, что совместно организованные бизнес-форумы позволят регулярно обмениваться информацией об экспортно-ориентированной конкурентоспособной продукции.

Министр также подчеркнул важность устранения барьеров при экспорте азербайджанской продукции через Болгарию и призвал предпринимателей обеих стран использовать выгодное географическое положение и возможности экономических зон.

По итогам заседания был подписан протокол о дальнейшем развитии сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в сферах экономики, сельского хозяйства, пищевой безопасности, промышленности, энергетики, транспорта, ИКТ, науки, здравоохранения, экологии и туризма. В документе также отмечено намерение совершенствовать нормативно-правовую базу двусторонних отношений.

Стороны приняли решение о проведении 8-го заседания Азербайджано-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в следующем году в Азербайджане.