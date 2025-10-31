Nazir: "Azərbaycan məhsullarının Aİ-yə ixracı ilə bağlı yaranan çətinliklərin aradan qaldırılması vacibdir"
- 31 oktyabr, 2025
- 16:16
Azərbaycanın istehsal etdiyi məhsulların, o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarının Bolqarıstan vasitəsilə Avropa İttifaqı və üçüncü ölkələrə ixracı ilə bağlı yaranan çətinliklərin, bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması vacibdir.
"Report" Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu nazir Məcnun Məmmədov Sofiyada İqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-Bolqarıstan Hökumətlərarası Komissiyanın 7-ci iclasında çıxışı zamanı bildirib.
Məlumata əsasən, iclasdan əvvəl hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan tərəfindən həmsədri, kənd təsərrüfatı naziri M. Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə komissiyanın Bolqarıstan tərəfindən həmsədri, energetika naziri Jeço Stankovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti arasında ikitərəfli görüş olub.
Görüşdə Azərbaycanla Bolqarıstan arasında ikitərəfli əməkdaşlığın istiqamətləri, enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, texnologiya transferi, ticarət dövriyyəsinin artırılması, qarşılıqlı investisiyaların təşviqi, məhsulların üçüncü ölkələrə ixracı zamanı Orta Dəhlizin yaratdığı üstünlüklərdən istifadə, qida təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi, əmək və sosial müdafiə, səhiyyə, mədəniyyət, turizm sahələrində əməkdaşlıq və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Daha sonra İqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-Bolqarıstan Hökumətlərarası Komissiyanın 7-ci iclası öz işinə başlayıb.
J. Stankov qeyd edib ki, Bolqarıstan tərəfi qarşılıqlı maraq doğuran bütün sahələrdə - ticarət və sənaye, investisiyalar, enerji, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, müdafiə, turizm, mədəniyyət və digər sahələrdə Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlıdır. Azərbaycanı Bolqarıstanın strateji iqtisadi tərəfdaşı adlandıran J. Stankov enerji sahəsində əlaqələrin ikitərəfli münasibətlərdə əsas rol oynadığını vurğulayıb. O əlavə edib ki, Bolqarıstan enerji mənbələrinin və marşrutlarının şaxələndirilməsini prioritet istiqamət kimi müəyyən edən Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsinə mühüm önəm verir.
M. Məmmədov 30 ildir ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini, Azərbaycanın Bolqarıstanla qurulmuş çoxşaxəli əməkdaşlığa əsaslanan münasibətlərin genişləndirilməsinə böyük əhəmiyyət verdiyini və bütün sahələrdə əlaqələrin inkişafı üçün böyük potensialın olduğunu qeyd edib. Həmsədr iki ölkənin iqtisadi potensialını nəzərə alaraq ticarət əlaqələrinin daha da şaxələndirilməsinin, ticarət dövriyyəsinin artırılmasının vacibliyinə diqqət çəkib və bildirib ki, birgə təşkil olunan biznes forumlar, ixracyönümlü rəqabətqabiliyyətli məhsullar haqqında mütəmadi məlumat mübadiləsi aparmağa imkan verəcək.
Nazir Azərbaycanın istehsal etdiyi məhsulların, o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarının Bolqarıstan vasitəsilə Avropa İttifaqı və üçüncü ölkələrə ixracı ilə bağlı yaranan çətinliklərin və bürokratik əngəllərin aradan qaldırılmasının vacibliyinə toxunub. Məcnun Məmmədov hər iki ölkənin iş adamlarını məhsul ixracı üçün əlverişli coğrafi mövqelərdən, Azərbaycan və Bolqarıstandakı iqtisadi zonaların üstünlüklərindən maksimum yararlanmağa çağırıb.
Daha sonra İqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan−Bolqarıstan Hökumətlərarası Komissiyanın 7-ci iclasının yekunlarına dair protokol imzalanıb. Sənəd iki ölkə arasında iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, qida təhlükəsizliyi, sənaye, energetika, nəqliyyat, informasiya kommunikasiya texnologiyaları, elmi-texniki və humanitar, sosial, səhiyyə, ətraf mühit və turizm sahələrində ikitərəfli əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirməyi nəzərdə tutur. Yekun protokolda həmçinin iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlərin hüquqi-normativ bazasının daha da təkmilləşdirilməsi niyyəti öz əksini tapıb.
Tərəflər İqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan−Bolqarıstan Hökumətlərarası Komissiyanın 8-ci iclasının gələn il Azərbaycanda keçirilməsi barədə razılığa gəliblər.