Казахстан снял ограничения на экспорт зерна и муки

Казахстан со среды отменил ограничения на экспорт зерна и муки.

Казахстан со среды отменил ограничения на экспорт зерна и муки.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза страны.

"Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан с 14 сентября 2022 года сняты ограничения на экспорт зерна и муки. Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Ербол Карашукеев. Таким образом, казахстанские сельхозтоваропроизводители без ограничений смогут продавать пшеницу и муку за рубеж", — сказано в сообщении.

Ранее для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана было решено ввести квоту на экспорт пшеницы и муки. "Однако после стабилизации ситуации на мировом рынке и положительных прогнозах урожайности зерновых в Казахстане квотирование решено отменить", — отмечается в сообщении аграрного ведомства.

По информации Минсельхоза, в настоящее время во всех регионах страны продолжается уборка урожая. Согласно данным областных администраций, зерновые убраны с 11,3 млн гектаров, что составляет 69,8% от плана. Намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 12 центнеров с гектара, тогда как в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 центнера с гектара.