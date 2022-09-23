Из украинских портов вышли 11 судов с продовольствием

В пятницу, 23 сентября, из украинских портов вышли еще 11 судов с украинским продовольствием. Корабли направляются в страны Африки и Азии.

В пятницу, 23 сентября, из украинских портов вышли еще 11 судов с украинским продовольствием. Корабли направляются в страны Африки и Азии.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило Министерство инфраструктуры.