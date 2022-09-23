Из украинских портов вышли 11 судов с продовольствием

В пятницу, 23 сентября, из украинских портов вышли еще 11 судов с украинским продовольствием. Корабли направляются в страны Африки и Азии.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило Министерство инфраструктуры.
"Сегодня, 23 сентября, из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" отправились 11 судов. На борту 201 тысяча тонн продовольствия для стран Азии и Африки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 4,58 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 203 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.