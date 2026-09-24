FAO: Работа над новым соглашением о партнерстве с Азербайджаном завершается

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) завершает работу над новым соглашением о партнерстве с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам региональный представитель FAO по Европе и Центральной Азии, помощник генерального директора Виорел Гуцу.

По его словам, семена имеют большое значение для развития сельского хозяйства.

"Семена - это крайне важная тема и как начало жизни, и с точки зрения перспектив сельского хозяйства. FAO гордится вкладом в организацию этой конференции. Партнерство с Азербайджаном охватывает техническую помощь, формирование и реализацию сельскохозяйственной политики. Новое соглашение о партнерстве между FAO и Азербайджаном уже находится на завершающей стадии. Следующий этап будет реализован, и семеноводство станет одним из его направлений. Мы будем сотрудничать в этой сфере с правительством Азербайджана", - сказал он.

Он также отметил важность нового закона о семеноводстве, принятого в июле этого года, для аграрного сектора и продовольственной безопасности.