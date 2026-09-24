İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    FAO: Azərbaycanla yeni tərəfdaşlıq sazişi üzrə işlər yekunlaşmaqdadır

    ASK
    • 24 sentyabr, 2026
    • 11:25
    FAO: Azərbaycanla yeni tərəfdaşlıq sazişi üzrə işlər yekunlaşmaqdadır

    BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) Azərbaycanla yeni tərəfdaşlıq sazişi üzrə işlər yekunlaşmaq üzrədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu FAO-nun Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional nümayəndəsi, baş direktorun köməkçisi Viorel Gutu jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, toxum aqrar sahənin perspektivi baxımından çox vacibdir: "Toxum həm fəlsəfi cəhətdən, yəni həyatın başlanması, digər tərəfdən kənd təsərrüfatı perspektivindən də olduqca önəmli bir mövzudur və FAO olaraq biz də bu konfransın təşkil olunmasına töhfə verməkdən qürur duyuruq. Azərbaycanla tərəfdaşlıq həm texniki yardımın göstərilməsi, həm kənd təsərrüfatı siyasətinin formalaşdırılması, həm də həmin siyasətin uğurla həyata keçirilməsi sahələrini əhatə edir. Yeni tərəfdaşlıq sazişi FAO ilə Azərbaycan arasında artıq yekunlaşmaqdadır. Onun növbəti mərhələsi həyata keçiriləcək ki, toxumçuluq da o sahələrdən biridir. Biz orada Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə tərəfdaşlıq edəcəyik".

    O bildirib ki, bu ilin iyulunda qəbul edilmiş toxumçuluq haqqında yeni qanun olduqca önəmli qanunvericilik sənədidir: "Bu aqrar sahə üçün olduqca önəmlidir. Eyni zamanda beynəlxalq miqyasda oktyabrın 16-sı Beynəlxalq Ərzaq Günü olaraq qeyd olunur. Bu il Qadın Fermerlər Günüdür, eyni zamanda bu gün Otlaqlar Günüdür. Yəni bütün bu sahələr məhz toxumçuluğun inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyinin inkişafı və bu mövzuların nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bildirir".

    Viorel Gutu Tərəfdaşlıq sazişi BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO)
    FAO: Работа над новым соглашением о партнерстве с Азербайджаном завершается
    FAO finalizing new partnership agreement with Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:18

    Geoloq: "Naxçıvanda nadir torpaq elementləri araşdırılmalıdır"

    Energetika
    12:12

    Qazaxıstan və Hindistan ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    12:06
    Foto

    "Fly to Baku" festivalı çərçivəsində nümayiş olunan sərgilərin proqramı açıqlanıb

    İncəsənət
    12:00
    Foto

    Zəngilanın Cahangirbəyli kəndində 242 evin tikintisi başa çatdırılıb

    İnfrastruktur
    11:54

    Türkiyədə 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    11:52

    Bakıda 51 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
    11:46

    Laboratoriya müdiri: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni filiz sistemlərinin aşkarlanması mümkündür"

    Sənaye
    11:42

    UEFA Millətlər Liqası: Qrup mərhələsinin ilk oyunlarına bu gün start veriləcək

    Futbol
    11:27

    İrandan Azərbaycana 111 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti