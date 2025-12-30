Экспортные доходы "Азерпамбыг" снизились более чем на 30%

В январе-ноябре текущего года аграрно-промышленный комплекс "Азерпамбыг" экспортировал продукцию на сумму $36 млн, что на $15,9 млн (30,6%) меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За 11 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,3 млрд.