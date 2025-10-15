Беларусь заинтересована в увеличении поставок собственной продукции в Азербайджан

Беларусь заинтересована в увеличении поставок товаров собственного производства в Азербайджан.

Об этом Report заявила заместитель гендиректора по внешнеэкономическим связям Минского отделения Белоруской торгово-промышленной палаты Ирина Иванова.

"Мы знаем, что в Азербайджане любят белорусскую продукцию. Мы нацелены нарастить экспорт белорусских товаров, при этом уменьшая цену, чтобы сделать ее доступной для потребителя", - отметила она.

Иванова с удовлетворением отметила рост товарооборота между Азербайджаном и Беларусью. "Особенно 2024 год стал для нас показательным, когда произошел мощнейший скачок", - отметила она.