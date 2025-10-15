İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    • 15 oktyabr, 2025
    • 12:01
    Belarus Azərbaycana öz məhsullarının tədarükünün artırılmasında maraqlıdır
    İrina İvanova

    Belarus Azərbaycana öz istehsalı olan malların tədarükünün artırılmasında maraqlıdır.

    Bu barədə "Report"a Belarus Ticarət-Sənaye Palatasının Minsk bölməsinin xarici iqtisadi əlaqələr üzrə baş direktor müavini İrina İvanova məlumat verib.

    "Biz bilirik ki, Azərbaycanda Belarus məhsulları sevilir. Biz Belarus mallarının ixracını artırmağı hədəfləyir, eyni zamanda onların qiymətini aşağı salmaqla istehlakçılar üçün əlçatan etmək istəyirik", - o qeyd edib.

    İ.İvanova Azərbaycan və Belarus arasında ticarət dövriyyəsinin artmasından məmnunluğunu ifadə edib. "Xüsusilə çox güclü sıçrayışın baş verdiyi 2024-cü il bizim üçün əlamətdar oldu", - o vurğulayıb.

    Беларусь заинтересована в увеличении поставок собственной продукции в Азербайджан
    Belarus interested in increasing supplies of its products to Azerbaijan

