Азербайджан за 8 месяцев экспортировал томатов на $157 млн
АПК
- 30 сентября, 2025
- 10:28
Азербайджан в январе-августе этого года экспортировал томатов на сумму $157,2 млн.
Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске обзора экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
При этом в августе Азербайджан экспортировал томатов на сумму $0,3 млн.
В целом, за 8 месяцев 2025 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до $2,4 млрд.
Последние новости
10:36
Выручка Азербайджана за 8 месяцев от экспорта хлопка составила $125 млнАПК
10:35
Задержаны граждане Афганистана, нарушившие госграницу АзербайджанаПроисшествия
10:32
В Индонезии из-за обрушения здания школы-интерната погибли три человека - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:30
Фото
Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
10:29
За 8 месяцев "Азеркосмос" экспортировал услуги на $12 млнИКТ
10:29
Фото
В Баку проходит II Азербайджано-Узбекский медиа форумМедиа
10:28
Азербайджан за 8 месяцев экспортировал томатов на $157 млнАПК
10:27
Шахбазов: Баку стал авторитетной платформой для ускорения климатической повесткиЭнергетика
10:21