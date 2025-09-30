Азербайджан за 8 месяцев экспортировал томатов на $157 млн

Азербайджан в январе-августе этого года экспортировал томатов на сумму $157,2 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске обзора экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

При этом в августе Азербайджан экспортировал томатов на сумму $0,3 млн.

В целом, за 8 месяцев 2025 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до $2,4 млрд.